Ekrem İmamoğlu'na yine montajlı tuzak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki kampanyasının direktörü Necati Özkan, trollerin sosyal medyada açtıkları 'Süleyman Soylu Grubu'nda 'İmamoğlu-Gülen' montajının yeniden dolaşıma sokulmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu'na Gülen montajıyla ilgili daha önce "Fotoğrafın Ekrem İmamoğlu ve Fethullah Gülen’i bir masada gösterdiği iddiası" başlığıyla şöyle incelemişti:

"Sosyal medyada paylaşılan ve teyit.org’a ihbar olarak gönderilen bir fotoğrafın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fethullah Gülen’i karşılıklı olarak bir masada otururken gösterdiği iddia edildi.

Bir kullanıcı tarafından 24 Temmuz 2019’da Facebook’a yüklenen fotoğraf ise şimdiye kadar yaklaşık bin 500 kişi tarafından paylaşıldı.

Ancak fotoğrafın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fethullah Gülen’i aynı karede gösterdiği iddiası doğru değil. Fotoğraf iki ayrı görüntünün birleştirilmesiyle montajlanarak oluşturulmuş. Ekrem İmamoğlu’nun kesildiği fotoğrafın orijinali Kıbrıs ziyareti, Fethullah Gülen’in kesildiği fotoğraf ise kardeşi Seyfullah Gülen’le yaptığı bir görüşme sırasında çekilmiş.

FOTOĞRAFIN ORJİNALİ SABAH GAZETESİ'NDE YAYINLANMIŞTI

Fethullah Gülen’in bulunduğu fotoğrafın orijinali de çeşitli haber siteleri tarafından kullanılmış. Sabah gazetesi tarafından 31 Mart 2016’da yapılan bir haberde Fethullah Gülen ve kardeşi Seyfullah Gülen’in yer aldığı ifade ediliyor.

Yine fotoğrafın orjinaline bakıldığında Fethullah Gülen’in elindeki vantilatör ve masada yer alan örtünün benzerliği görülebiliyor.

Sonuç olarak fotoğrafın Ekrem İmamoğlu ve Fethullah Gülen’i aynı karede gösterdiği iddiası doğru değil. Fotoğraflar montajlanmış. Bu fotoğrafı ise sosyal medyada en çok karşılaşılan yanlış bilgi türlerinden “manipülasyon” kategorisine koymak mümkün.