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Ekşi Sözlük CEO’su: ''İtiraz edemiyoruz!''

Ekşi Sözlük CEO’su: ''İtiraz edemiyoruz!''
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Erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük’ün CEO’su Başak Purut, karar hakkında BTK’nin kendilerine bir açıklama yapmadığını ve içeriği bilmedikleri için itiraz edemediklerini söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirmişti.

Kararla ilgili belirtildiği açıklamada, “eksisozluk.com 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-10029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” denildi.

Medyascope'un haberine göre, Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut kendilerine BTK tarafından bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Parut açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Biz de kararın hangi içerikle alakalı olduğunu göremediğimiz için herhangi bir itirazda bulunamıyoruz ancak karar mahkemeye gittiğinde itirazda bulunabileceğiz. Genelde ekran görüntüsü paylaşılan içerikler, biz haberdar olduğumuz zaman anında kaldırılmış içerikler oluyor. Şikayet üzerine kaldırdığımız içerikleri sanki biz ısrarla sitede tutuyormuşuz gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar." 

Etiketler ekşisözlük btk erişim engeli itiraz itiraz edemiyoruz başak purut
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