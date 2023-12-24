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Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına ilişkin soruşturma

Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına ilişkin soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekşi Sözlük'te şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır." bilgisi verildi.

Etiketler Ekşi Sözlük şehit haber
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