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Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre, Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.59’da Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Etiketler afad deprem elazığ son depremler
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