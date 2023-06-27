Elazığ'da korkutan deprem

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 15.40'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 4.99 kilometre olarak ölçüldü.

Çevre ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.