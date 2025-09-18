Eleştirilerin odağındaki Prof. Dr. Naci Görür: Yolumuz aydın, çağdaş ve Kemalizm’dir''

  1. Anasayfa
Ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, bir inşaat firmasının reklam yüzü olduğu iddialarına gösterdiği tepkinin ardından bu sefer de "İnsanımız ölmesin istiyoruz. Hiç bir kuruluşla çıkar ilişkimiz yoktur. Yolumuz aydın, çağdaş ve Kemalizm’dir." dedi. "

İstanbul Şişli'de deprem toplanma alanı ilan edilen bir yere inşaat yaptığı iddia edilen bir inşaat firmasının reklam panolarında yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün fotoğrafının yer almasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'ün deprem toplanma alanına 72 katlık rezidans diken bir firmanın pankartında fotoğrafının ye ralmasıyla ilgili eleştirilere yönelik üçüncü açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür'ün ifadeleri şu şekilde:

"Arkadaşlar, Şişli’de yapacağım deprem söyleşisinin tek bir amacı var. Genç insanlara ve çocuklara deprem farkındalığı ve kültürü vermek. Onun dışında başka birşey yoktur ve ne söylenirse doğru değildir. Söyleşi sırasında çocuklara kitap, deprem çantası verilecektir ve bütün hizmetler ücretsiz olacaktır. Bizim derdimiz insanımızdır. İnsanımız ölmesin istiyoruz. Yapımız , fikrimiz bellidir. Hiç bir kuruluşla çıkar ilişkimiz yoktur. Yolumuz aydın, çağdaş ve Kemalizm’dir. Sevgiyle."

 

