  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Ağustos 2019 13:11

Emekli uzman çavuşu bu hale getirdiler

Samsun'un İlkadım ilçesinde lunaparkta çıkan kavgada kavgayı ayırmak isteyen bir emekli uzman çavuş ve 1 kişi hastanelik oldu. Yaralanan uzman çavuşun hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Emekli uzman çavuşu bu hale getirdiler
A+ A-

Samsun’da lunaparkta çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi ve kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş Saffet Yıldırımcan bıçaklanarak hastanelik oldu. Yaralanan uzman çavuşun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
 
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinindeki fuar alanı mevkisindeki lunaparkta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı.

Kızlarını lunaparkta götüren ve kavgayı görünce ayırmak isteyen emekli uzman çavuş Saffet Yıldırımcan (53) ile Irak uyruklu Mohammed Saadı Hammeed A Bayatı (30) sırtlarının iki yerlerinden bıçaklandılar. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Emekli uzman çavuş Saffet Yıldırımcan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinden kaçan ırak uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

kavga , samsun , lunapark , uzman çavuş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM