Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında arıza
Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Alibeyköy Metro istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik bir arıza meydana geldi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Eminönü ile Alibeyköy Metro istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
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