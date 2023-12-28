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Emniyet'te FETÖ depremi: Yüzlerce polis açığa alındı

Emniyet'te FETÖ depremi: Yüzlerce polis açığa alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet'te FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen 445 personelin açığa alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele kapsamında 445 personelin açığa alındığı bildirildi. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alınarak, haklarında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

Etiketler emniyet içişleri bakanlığı açığa alınma
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