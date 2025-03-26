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Emniyet'ten Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına jet yalanlama

Emniyet'ten Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına jet yalanlama
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Emniyet Genel Müdürlüğü, gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığına yönelik açıklamalarla ilgili iddiaları yalanlayıp "Bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığına yönelik açıklamalarla ilgili açıklama yaptı. Kötü muamele iddiaları yalanlanırken "Bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türk Polis Teşkilatı, yasadışı eylemlere karşı görevini büyük bir özveri, sabır ve sağduyuyla yerine getirmektedir. Aynı şekilde gösteri ve eylemlerde gözaltına alınan şahıslarla ilgili olarak da yasal mevzuat çerçevesinde işlemler titizlik ve hassasiyetle yürütülmektedir

Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili "Kötü muamele" yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır. Polisimize yapılan bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır."

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Etiketler Emniyet yalanlama ekrem imamoğlu Bunlara polis diyemem Emniyet Genel Müdürlüğü EGM
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