Ekrem İmamoğlu'ndan kötü muamele iddiası: ''Bunlara polis diyemem''

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, protestolarda gözaltına alınan gençlere kötü muamelede bulunulduğunu belirterek, ''Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz'' dedi. Emniyet'ten yapılan açıklamada ise ''Bu aşağılık bir yalandır.'' denildi.

19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle 19 Mart'ta başlayan protestolar ise devam ediyor. İstanbul'da gösterilere katılan 676 kişi tespit edilirken, 575'inin gözaltına alındığı bildirildi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilenlerden 178 kişinin tutuklanmasına, 86 kişinin adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına, 38 kişinin ev hapsi ile cezalandırılmasına karar verildi. Firari durumdaki 101 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İMAMOĞLU: BUNLARA POLİS DİYEMEM

Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınan göstericilere kötü muamelede bulunan polislere tepki gösterdi. İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda, ''Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz." denildi.

Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 26, 2025

EMNİYET: BU AŞAĞILIK BİR YALANDIR

Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Türk Polis Teşkilatı, yasadışı eylemlere karşı görevini büyük bir özveri, sabır ve sağduyuyla yerine getirmektedir. Aynı şekilde gösteri ve eylemlerde gözaltına alınan şahıslarla ilgili olarak da yasal mevzuat çerçevesinde işlemler titizlik ve hassasiyetle yürütülmektedir.

Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili "Kötü muamele" yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır. Polisimize yapılan bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır."