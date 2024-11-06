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Emsal karar çıktı: Artık akıllı ilaç tedavisinde ilaç ücretlerini SGK ödeyecek

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Türkiye'de kanser hastaları için kullanılan ancak SGK'nın ödemeyi reddettiği akıllı ilaçlar için İzmir'de açılan bir davada emsal bir karar çıktı. Mahkemenin emsal kararında SGK'nın akıllı ilaç parasını ödemesi gerektiği kararı yer aldı.

İzmir'de kanser hastası N.Y. (68) doktorlarının tavsiye ettiği akıllı ilacın ücretini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemeyince hukuk mücadelesi başlattı. Dava sonunda mahkeme, N.Y.'in tedavi sırasında kullandığı 'pembrolizumab' etkin maddeli akıllı ilaç bedeli olan 194 bin 534 lira 54 kuruşun SGK tarafından ödenmesine hükmetti. N.Y.'in avukatı Halil İbrahim Karaağaç, mahkemenin emsal karar verdiğini belirterek, "Bilirkişi incelemesiyle, ilacın kullanımının hastanın yaşaması için etkili bir ajan olduğu tespit edildi" dedi.

 

İşçi emeklisi N.Y.'e 2021 yılında akciğer kanseri tanısı konuldu. N.Y.'in tedavisinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan ilaçların etkili olmadığı saptandı. Tetkiklerin ardından N.Y.'e 'pembrolizumab' etken maddeli akıllı ilaçlardan yazıldı. Ancak SGK, ilacı Sağlık Uygulama Tebliği geri ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle karşılamadı. Ayda 2 doz kullanılan ilacın o dönemde 46 bin 624 TL'li masrafını ödeyemeyen N.Y., avukatları Halil İbrahim Karaağaç ve Mehmet Onur Özkılınç aracılığıyla mahkemeye başvurdu. N.Y.'in kanser tedavisinde kullanılacak başka bir ilacı olmadığını belirten avukatları, yaşam hakkının kutsallığı gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıdı. 9'uncu İş Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava görülürken ilacın dava sonuçlanıncaya kadar SGK tarafından karşılanması için 'ihtiyati tedbir' başvurusu da yapıldı.

Talebi uygun bulan mahkeme, ilk olarak 12 Ekim 2022'de ara karar açıkladı. Ara karara göre dava sonuçlanıncaya kadar ilacın parasını SGK tarafından ödenmesine hükmetti. Kararda, 'ihtiyati tedbir' talebinin teminatsız olarak kabulüne karar verildi. 'Pembrolizumab' etken maddeli ilacın hekimin uygun gördüğü tedavi süresince, gerektiğinde sorumlusundan alınmak üzere, kesinti yapılmaksızın hastanelerin onkoloji bölümünden karşılanmasına hükmedildi.

 MAHKEME NİHAİ KARARINI VERDİ

 İzmir 9'uncu İş Mahkemesi'ndeki davanın geçen ay görülen duruşmasında nihai karar açıklandı. N.Y.'in tedavisinde kullanılan ilaç bedellerinin davalı kurum tarafından karşılanmasına karar verildi. Gerekçeli kararda, "İlacın davacının tedavisinde fayda gördüğü sürece kullanılması ve devam ettirilmesinin uygun olduğu yönünde görüş bildirildiği anlaşılmaktadır. Davacının tedavisinde kullanılan pembrolizumab etkin maddeli ilaç bedellerinin davalı kurum tarafından karşılanması gerektiğinin tespitine, davacının tedavisi sırasında kullandığı pembrolizumab etkin maddeli ilaç bedeli olan 194 bin 534 lira 54 kuruşun davalı kuruma başvuru tarihi olan 13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verildi" denildi.

 'BİLİRKİŞİ İLACIN HASTANIN YAŞAMASI İÇİN ETKİLİ BİR AJAN OLDUĞU TESPİT ETTİ'

 N.Y.'in avukatı Halil İbrahim Karaağaç, "Müvekkilimize 2021 yılında akciğer kanseri tanısı konuldu. Hekimi akıllı ilaç önerdi. Ama SGK akıllı ilacın ödemesi konusunda ret kararı verdi. Biz de mahkemeye başvurduk. Mahkeme talebimizi uygun görerek ilk olarak bir tedbir kararı verdi. Akabinde yargılama sürdü. Bilirkişi incelemesiyle beraber ilacın kullanımının hastanın yaşaması için etkili bir ajan olduğu tespit edildi. Mahkeme yerinde olarak emsal bir karar verdi. SGK'nın bu ilacın karşılanması kararı var. İnşallah kanserli hastalarımıza bir müjdeli haber olur. Yargı gereğini yaptı. Artık bundan sonraki süreç üst mahkemelerde" dedi.

 

DHA

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