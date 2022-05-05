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En İyi Eşit Ağırlık Bölümleri

En İyi Eşit Ağırlık Bölümleri

En iyi eşit ağırlık bölümleri son zamanların en merak edilen konuları arasında yerini almaya devam ediyor.

Lise yılları içerisinde yapılacak olan bölüm seçimleri kişilerin direk meslek ve iş hayatı üzerinde etkili olacaktır. Üniversite bölümlerinin her biri öğrencilerin hayatlarındaki ilgi alanlarına göre belirlenirken kişilerin gelecekleri üzerinde farklı belirlemeleri meydana getirir.

Lise yıllarında seçilen sayısal, eşit ağırlık, yabancı dil ve sözel bölümleri öğrencilerin liseden mezun olduktan sonra üniversite hayatına geçerken meslek seçimleri sırasında da etkili olacaktır. Bu yüzden öğrenciler ilk olarak hayatlarına hangi meslek ile devam etmek istediklerine karar vermeleri ardından da bölüm seçimlerini ona göre yapmaları gerekir. Öğrenciler eğer eşit ağırlık seçimleri yaptılarsa bu noktada öne çıkan birçok meslek yer almaya devam ediyor.

En İyi 2 Yıllık Eşit Ağırlık Bölümleri

En iyi eşit ağırlık 2 yıllık bölümler incelenecek olduğu zaman birçok meslek ön plana çıkacaktır. Bu meslekler;

  1. Arıcılık
  2. Avcılık ve Yaban Hayatı
  3. Basım ve Yayın Teknolojileri
  4. Bilgi Yönetimi
  5. Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
  6. Deniz Brokerliği
  7. Deniz ve Liman İşletmeciliği
  8. Dış Ticaret
  9. Hava Lojistiği
  10. İnsan Kaynakları Yönetimi
  11. Kuyumculuk ve Takı Tasarım
  12. Lojistik
  13. Moda Tasarımı
  14. Pazarlama
  15. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
  16. Spor Yönetimi
  17. Tarımsal İşletmecilik
  18. Turizm ve Otel İşletmeciliği
  19. Uçuş Harekat Yöneticiliği
  20. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

En İyi 4 Yıllık Eşit Ağırlık Bölümleri

En iyi 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri incelenecek olduğu zaman gençlerin geleceklerini belirlemeleri için birçok meslek ön planda yerini almaya devam edecektir. Kişilerin ilk olarak iyi bir analiz yapmaları ve ardından da gelecek zamanlarda nasıl bir meslek seçmeleri gerekiyorsa ona göre karar vermeleri gerekir.

  1. Hukuk
  2. Psikoloji
  3. İç mimarlık ve çevre tasarımı
  4. İşletme
  5. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik olarak bilinen PDR
  6. Ekonomi
  7. Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi
  8. Yönetim bilişim sistemleri
  9. Çocuk gelişimi
  10. Grafik tasarım
  11. Bankacılık
  12. Kamu yönetimi
  13. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü
  14. Havacılık yönetimi
  15. Sosyal hizmetler
  16. Sağlık yönetimi
  17. İktisat
  18. Tarih öncesi arkeoloji
  19. Maliye
  20. Aile ve Tüketici Bilimleri
  21. Antrenörlük Eğitimi
  22. Antropoloji
  23. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  24. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
  25. Ekonometri
  26. Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
  27. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
  28. İnsan Kaynakları Yönetimi
  29. İnsan ve Toplum Bilimleri
  30. Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
  31. Lojistik
  32. Moda ve Tekstil Tasarımı
  33. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
  34. Uluslararası Girişimcilik
  35. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
  36. Uluslararası Ticaret ve Lojistik
  37. Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
  38. Yönetim Bilişim Programları

Eşit Ağırlıkta Hangi Bölümler Okunmalı?

Eşit ağırlıkta hangi bölümler okunmalı yani hangi bölümler en iyisidir diye öğrenciler merak ediyor. İş bulma fırsatlarının çok olması durumlarından kamu görev alma durumlarına kadar birçok şey etkili olacaktır. Genel olarak eşit ağırlık bölümlerinin her biri için farklı iş imkanları ön planda yerini almaya devam ediyor. Fakat bunların önüne geçen şey kişilerin üniversite eğitim hayatlarında kendilerini ne kadar geçindiriyor oldukları ile de alakalı olacaktır. Bu yüzden de öğrencilerin hangi meslek seçimi daha çok para kazandırır diye değil de ben hangi meslekte olursam daha başarılı olur ve daha mutlu olurum diye araştırması gerekir.

Eşit Ağırlık Okuyup Ne Olunur?

Eşit ağırlık okuyup ne olunur sorusu geleceklerini belirlemeleri sırasında liseden mezun olan öğrencilerin en çok araştırdıkları konular arasında yer almaya devam ediyor. Genel olarak eşit ağırlık incelenecek olduğu zaman biri birinden farklı meslekler ön plana çıkacaktır. Avukat, savcı, hakim gibi mesleklerin de eşit ağırlık bölümünden çıkmasının yanı sıra birçok mesleğin de eşit ağırlık bölümlerinden meydana geldiği biliniyor. Gümrük işletme memurlarından havacılık yönetimlerine kadar birçok meslek lise yıllarında okulunda eşit ağırlık alan öğrenciler ile daha çok imkan dahilinde olacaktır.

Eşit Ağırlık Hangi Öğretmenlikleri Getirir?

Eşit ağırlık hangi öğretmenlikleri getirir yani eşit ağırlık okuyan bir öğrenci hangi öğretmenlik dallarını seçebilir soruları öne çıkmaya devam ediyor. Genel olarak bakılacak olduğu zaman;

  1. Sosyal bilimler öğretmeni
  2. Rehberlik ve danışmanlık öğretmeni
  3. Beden öğretmeni
  4. Sınıf öğretmeni
  5. Felsefe öğretmeni
  6. Din öğretmeni
  7. Edebiyat öğretmeni
  8. Dil ve anlatım öğretmeni
  9. Türkçe öğretmeni
  10. Coğrafya öğretmeni
  11. Tarih öğretmeni olmak için öğrencilerin ilk olarak lise yıllarında eşit ağırlık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

Sadece bunlar ile de sınırlı kalmayıp öğrenciler sayısal alanlarında da seçimler yaparak bu alanda yer alan öğretmenlikleri tercih edebilirler. Sadece AYT ve TYT sınavlarında bu alanlardan seçim yapmak gerekir.

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