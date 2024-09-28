''En sevilen 10 CHP'li milletvekili'' anketi açıklandı
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ORC Araştırma, 'en sevilen CHP'li milletvekilleri' anketinin sonuçlarını paylaştı. İşte 'en sevilen' 10 CHP'li milletvekili.
ORC Araştırma Şirketi, 23-26 Eylül'de 7 bin 400 kişiyle bir anket yaptı. Yapılan araştırmada, sevilme oranı yüzde 30'un üzerindeki 10 CHP'li milletvekilleri şöyle:
CHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Yüzde 48,7
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: Yüzde 45,9
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: Yüzde 44,3
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Yüzde 37,2
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: Yüzde 35,4
CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal: Yüzde 33,5
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Yüzde 33,2
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: Yüzde 32,8
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: Yüzde 31,9
CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek: Yüzde 30,4.
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