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''En sevilen 10 CHP'li milletvekili'' anketi açıklandı

''En sevilen 10 CHP'li milletvekili'' anketi açıklandı
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ORC Araştırma, 'en sevilen CHP'li milletvekilleri' anketinin sonuçlarını paylaştı. İşte 'en sevilen' 10 CHP'li milletvekili.

ORC Araştırma Şirketi, 23-26 Eylül'de 7 bin 400 kişiyle bir anket yaptı. Yapılan araştırmada, sevilme oranı yüzde 30'un üzerindeki 10 CHP'li milletvekilleri şöyle: 

CHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Yüzde 48,7
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: Yüzde 45,9
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: Yüzde 44,3
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Yüzde 37,2
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: Yüzde 35,4
CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal: Yüzde 33,5
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Yüzde 33,2
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: Yüzde 32,8
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: Yüzde 31,9
CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek: Yüzde 30,4.

ORC Araştırma, 'en sevilen CHP'li milletvekilleri' anketinin sonuçlarını paylaştı. İşte 'en sevilen' 10 CHP'li milletvekili.

Etiketler En sevilen 10 CHP'li milletvekili chp'li milletvekilleri chp anketi anket orc araştırma
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