''En sevilen 10 CHP'li milletvekili'' anketi açıklandı

ORC Araştırma, 'en sevilen CHP'li milletvekilleri' anketinin sonuçlarını paylaştı. İşte 'en sevilen' 10 CHP'li milletvekili.

ORC Araştırma Şirketi, 23-26 Eylül'de 7 bin 400 kişiyle bir anket yaptı. Yapılan araştırmada, sevilme oranı yüzde 30'un üzerindeki 10 CHP'li milletvekilleri şöyle:

CHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Yüzde 48,7

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: Yüzde 45,9

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: Yüzde 44,3

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Yüzde 37,2

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: Yüzde 35,4

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal: Yüzde 33,5

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Yüzde 33,2

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: Yüzde 32,8

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: Yüzde 31,9

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek: Yüzde 30,4.