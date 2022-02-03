Enflasyon sonrası dolar, euro ve altının sert yükseldi

TÜİK tarafından açıklanan 2022 yılının ilk enflasyon verileri sonrasında işte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum....

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılının ilk enflasyon rakamının ardından piyasaların ilk tepkisi de belli oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,69, aylık %11,10 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen haftaki yılın ilk Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2022 sonuna ilişkin enflasyon tahminini 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükselttiklerini açıklamıştı.

BAKAN NEBATİ: "NİSAN'DA ZİRVEYE ÇIKACAK"

TÜİK'in enflasyon açıklaması öncesinde enflasyonla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonun nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Bu bilgilerin gölgesinde piyasalarda ise son durum şöyle:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 13,49 TL'den başlayan Dolar 13,57 TL'den, 15,26 TL'den başlayan Euro 15,36 TL'den, 18,32 TL'den başlayan Euro ise 18,43 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5410 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3090 lira olmuştu.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.805 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 778/786, çeyrek altın 1.263/1.290, Cumhuriyet altını ise 5.196/5.255 alış/satış fiyatıyla işlemde.

Gümüş ise 9,84 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 37 bin 32, Ethereum ise 2 bin 667 dolar seviyesinde.