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Enflasyon sepeti ve ağırlıkları güncellendi

Enflasyon sepeti ve ağırlıkları güncellendi

TÜİK, enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi.

TÜİK, enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi. 2022'de sepete giren yeni ürün yok. Mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıktı.

TÜİK ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 48.7'ye yükseldiğini açıklarken enflasyon sepetinde de her yıl olduğu gibi güncellemeye gitti. Buna göre geçen yıl hesaplamada 415 maddenin fiyat değişimine bakılırken bu sayı 2022'de 409'a indirildi.

İçerisinde kira bedelleri, su, doğalgaz ve elektrik faturalarının da yer aldığı konut harcamalarının sepetteki oranı yüzde 15.36'dan yüzde 14.11'e düşürüldü. Alkollü içecekler ve tütünün ağırlığı da yüzde 4.88'den yüzde 4.31'e düştü.

İçerisinde cep telefonu bedeli, telefon ve internet faturalarının yer aldığı haberleşmenin payı ise yüzde 4.64'ten yüzde 3.78'e geriledi.

Buna karşılık ulaştırma harcamalarının ağırlığı yüzde 15.49'dan yüzde 16.79'a yükseldi. Lokanta ve oteller kaleminin ağırlığı da yüzde 5.91'den yüzde 7.11'e çıktı. Giyim ve ayakkabının ağırlığı yüzde 5.87'den yüzde 6.42'ye güncellendi.

 6 ÜRÜN ÇIKARILDI

TÜİK enflasyon hesaplamasından mısırözü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz yeşil soğan ve üçlü kanepenin çıkarıldığını da duyurdu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, her yıl fiyat derlenen yerleşim yerleri ve işyerleri, endeks sepetinde yer alan ürünler ve ağırlıkları ile ürünlerin tanımları güncelleniyor. TÜFE sepeti ve ağırlıkları ile açıklanan değişim oranları tek bir birey ya da belirli bir gelir grubuna ait olmayıp ülke ortalamasını ifade ediyor.

2021'de sepet ağırlığı şu şekildeydi:

2021'de sepet ağırlığı
2021'de sepet ağırlığı

 

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Etiketler enflasyon sepet güncel ürün
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