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CHP'nin eski genel başkanlarından Özgür Özel'e destek bildirisi

CHP'nin eski genel başkanlarından Özgür Özel'e destek bildirisi
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CHP'nin eski genel başkanları Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin, kurultay davasıyla ilgili ortak bildiri yayımladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen eski genel başkanlar, ''Bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almasıdır'' ifadelerini kullandı.

30 Haziran'da görülecek olan Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin kurultayına ilişkin dava öncesinde CHP'de hareketli günler yaşanıyor. CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ortak bildiri ile çağrı yaptı. Bildiride, ''Söz konusu olan şey halkımızın mutluluğu ve bunu sağlayacak olan CHP iktidarıdır, geri kalan yapay tartışmalar teferruattır" ifadeleri yer aldı. 

Çağrıda şu ifadeler kullanıldı: 

"CHP Kurultayı milyonların gözü önünde olmuştur. Yapay tartışmaların sürmesi üzerine aynı delege Ankara’ya bir kez daha gelerek yapılan olağanüstü kurultayda Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimine daha güçlü bir şekilde destek vermiştir.

Bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın, yöneticilerimizin, konumu, kıdemi ve parti içi yönetim tercihleri ne olursa olsun yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır."

"YAPAY TARTIŞMALAR TEFERRUATTIR"

Bildirinin tamamında şu ifadeler yer aldı: 
"Partimizin 31 Mart 2024 tarihli belediye seçimleri ile başlayan iktidara yürüyüş sürecinin önü çeşitli adli ve idari kurgularla kesilmeye çalışılmaktadır. Partimiz yapılan son seçimlerde birinci parti olmuştur. Partimizin çok partili rejimde almış olduğu en yüksek oy oranına erişebileceği yapılan son kamuoyu araştırmalarında da gözükmektedir. Partimizin büyük bir toplumsal desteği yakaladığı böyle bir dönemde parti içinde büyük bir sorun varmış gibi bir izlenime neden olmamız partimize yapılabilecek çok büyük bir kötülük olacaktır. 
 
Daha önceki yıllarda partimizin bölünme tehlikesinin Türkiye’de nelere mal olduğunu hatırlayarak, bu engelleri mutlaka aşmalıyız. Yakın tarihimizin bize verdiği dersler, bunun tek başına bir parti görevi değil, aynı zamanda bir yurtseverlik görevi olduğunu da göstermiştir. 
 
CHP Kurultayı milyonların gözü önünde olmuştur. Yapay tartışmaların sürmesi üzerine aynı delege Ankara’ya bir kez daha gelerek yapılan olağanüstü kurultayda Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimine daha güçlü bir şekilde destek vermiştir. 

Buna rağmen süren yapay tartışmalara karşı siyasi olarak, idari olarak alınabilecek çok sayıda önlem önerilebilir. Ancak bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın, yöneticilerimizin, konumu, kıdemi ve parti içi yönetim tercihleri ne olursa olsun yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır. 
 
İnanıyoruz ki bu, Parti tarihimizin çok güzel fotoğraflarından biri olacaktır. Söz konusu olan şey halkımızın mutluluğu ve bunu sağlayacak olan CHP iktidarıdır, geri kalan yapay tartışmalar teferruattır."

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Etiketler CHP genel başkan altan öymen hikmet çetin murat kayalçın
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