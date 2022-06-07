  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Engerek yılanının ısırdığı hemşire ölüm kalım savaşı veriyor

Engerek yılanının ısırdığı hemşire ölüm kalım savaşı veriyor

Engerek yılanının ısırdığı hemşire ölüm kalım savaşı veriyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde engerek yılanının ısırdığı hemşirenin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Ayşegül Ö., dün öğle saatlerinde Dolbazlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yılan tarafından bacağından ısırıldı.

ENTÜBE EDİLDİ
Yanındaki arkadaşının ihbarı üzerine Ö., gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Ö., Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Entübe edilen 1'i kız, 2 çocuk annesi Ayşegül Ö.'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

"SOLUNUM DURMASI RİSKİ VAR"
Eşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren İbrahim Ö., bacağın kangren olma ihtimalini en aza indirmek için ameliyat yapıldığını söyledi. Eşinin kalp krizi riski olduğunu da belirten Ö., "Solunum durması ve kalp krizi riski hala devam ediyor. Bacağını kangrenden kurtarmak için ameliyat edildi. Yılanın engerek olduğu tespit edildi. Geçen sene ormanın yanmasından sonra yılanlar başta olmak üzere çok sayıda vahşi hayvan kent merkezine ve yerleşim yerlerine indi. Hiç olmayacak şey başımıza geldi" diye konuştu.

DHA

Etiketler antalya engerek yılanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur ve emeklinin enflasyon zammı için geri sayım! İşte masadaki rakam
Bakan Nebati'nin o sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
İslam Memiş ''hazır olun'' diyerek uyardı
Ek gösterge müjdesi sonrası Memur-Sen'den bir talep daha
Bu da ''sürtük'' anketi! Erdoğan'ı destekleyenlerin oranı dikkat çekti
Market çalışanına kendi çocuğunun gözü önünde kabusu yaşattı
Maymun çiçeği için kritik açıklama! Maske takılmalı mı?
Motorin ve benzine yine zam!
Çıplak halde alışveriş yapan kadın şoke etti
Bilim insanları kansere çare buldu: Hastaların hepsi iyileşti!