Engerek yılanının ısırdığı hemşire ölüm kalım savaşı veriyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde engerek yılanının ısırdığı hemşirenin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Ayşegül Ö., dün öğle saatlerinde Dolbazlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yılan tarafından bacağından ısırıldı.

ENTÜBE EDİLDİ

Yanındaki arkadaşının ihbarı üzerine Ö., gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Ö., Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Entübe edilen 1'i kız, 2 çocuk annesi Ayşegül Ö.'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

"SOLUNUM DURMASI RİSKİ VAR"

Eşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren İbrahim Ö., bacağın kangren olma ihtimalini en aza indirmek için ameliyat yapıldığını söyledi. Eşinin kalp krizi riski olduğunu da belirten Ö., "Solunum durması ve kalp krizi riski hala devam ediyor. Bacağını kangrenden kurtarmak için ameliyat edildi. Yılanın engerek olduğu tespit edildi. Geçen sene ormanın yanmasından sonra yılanlar başta olmak üzere çok sayıda vahşi hayvan kent merkezine ve yerleşim yerlerine indi. Hiç olmayacak şey başımıza geldi" diye konuştu.

DHA