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  3. 25 Ocak 2020 15:15

Enkaz altında telefonla temas kurulan Azize kurtarıldı

Elazığ'da deprem bölgesinde görev yapan bir kurtarma görevlisinin enkaz altında kalan Azize isimli kadınla yaptığı telefon görüşmesi saniye saniye kaydedildi. Bu görüşmenin ardından Azize isimli kadının enkazdan kurtarıldığı bildirildi.

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Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Olağanüstü seferberliğin ilan edildiği bölgede arama kurtarma ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ederken bir sağlık görevlisinin enkaz altında kalan vatandaşla yaptığı telefon konuşması kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

"SEN DAHA GÜÇLÜ OLACAKSIN"
Telefonda enkaz altındaki Azize isimli kadını sakinleştirmeye çalışan görevli, "Azize, sen bir annesin. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun, sakin oluyorsun, hepsine destek oluyorsun" ifadelerini kullandı.

SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Enkaz altındaki kadının "Yanımızda komşunun annesi de var" sözleri üzerine kurtarma görevlisi Kürtçe konuşarak enkaz altındaki diğer kadını da sakinleştirmeye çalıştı.

AZİZE KURTARILDI
Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı. Genç kadının enkazdan kurtarılma anı kameraya yansıdı.

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