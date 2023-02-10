Enkazdan ses geldi; 8 kişi peş peşe çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde Arzu Apartmanı'nın enkazında çalışan ekipler, yaşadığı değerlendirilen 9 kişiden 4'ü kadın 6 kişiyi yaralı olarak 102 saat sonra kurtardı. Enkaz altında kalan Raziye Kılınç ile eşi Hacı Murat Kılıç'a ise 107'inci saatte ulaşıldı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde afetin vurduğu illerden gelen mucize kurtuluş haberleri, yakınları enkaz altında olan depremzedelere de umut oldu. Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Arzu Apartmanı enkazında bir askerin ses duyması ile ekipler çalışma başlattı. Dinleme yapan ekipler, Oktay ailesinden 6, Kılınç ailesinden 2 ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderilip çalışmalar yoğunlaştırıldı. Enkazda yapılan hassas çalışma sonucu 102 saat sonra 4'ü kadın 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, hastaneye sevk edildi.

KILINÇ ÇİFTİ, 107 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Arzu Apartmanı enkazında çalışan arama- kurtarma ekipleri yaşadığı değerlendirilen 9 kişiden 4'ü kadın 6 kişi yaralı olarak 102 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altında kalan Raziye Kılınç ile eşi Hacı Murat Kılınç'a 107’inci saatte ulaşıldı. Enkaz altında sağlıklı olduğu kamera ile saptanan Hacı Murat Kılınç ile Raziye Kılınç'ın çıkartılması için koridor açıldı. Nefesler tutulurken çift için ambulanslar da hazır edildi. Kılınç çiftinin Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan kızları Sude Kılınç da kurtarma çalışmalarını büyük heyecanla takip etti. Enkaz altında ilk önce çıkartılan bir mont Sude Kılınç’a verildi. Genç kız, montu kokladı. Uzun uğraşlar sonucu ilk önce enkaz altındaki Hacı Murat Kılınç sedyeye alınarak elden ele uzatılarak çıkartılıp, ambulansa ulaştırıldı. Ambulansa götürülürken ellerini kaldıran Hacı Murat Kılınç, sedyeyi taşıyan kurtarma görevlisini yüzünü okşadı. Hemen ardından aynı yaşam koridorundan Raziye Kılınç omuzlarda çıkartıldı. El sallayan Raziye Kılınç'a kızı Sude Kılınç da "Anne bak burdayım" diyerek gözyaşı döktü. Kılınç çifti, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Yan binada olduğu düşünülen 9'uncu kişinin ise arama kurtarma çalışması sürüyor.

DHA