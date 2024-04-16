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Erdal Beşikçioğlu nikah kıydı

Erdal Beşikçioğlu nikah kıydı
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun, belediye başkanı olarak ilk kez bir nikahı kıydığı ifade edildi.

Behzat Ç. dizisindeki komiser rolüyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP ile girdiği seçim sonucunda Ankara Etimesgut Belediyesi Başkanı olmuştu.

Etimesgut Belediyesi Başkanı olarak göreve başlayan Erdal Beşikçioğlu, ilk nikahını kıydı.

Berkay Dinçsoy & Mine Kaya çiftinin nikah merasimini gerçekleştiren Beşikçioğlu, sonrasında çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler nikah Erdal Beşikçioğlu etimesgut
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