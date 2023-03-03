  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan 11 ildeki davalardan vazgeçti

Erdoğan 11 ildeki davalardan vazgeçti

Erdoğan 11 ildeki davalardan vazgeçti
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur." ifadelerine yer verdi.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan dava mahkeme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güzel oyuncudan muhabire fırça: ''İzin mi aldınız ?''
Akşener'den gece yarısı zirvesi sonrası ilk açıklama
Kahramanmaraş'ta bir büyük deprem daha
Deprem bölgesinde tedirginlik oluşturan görüntü
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab yine mahkemelik oldu
ENAG şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Depremin yıkamadığı ilçe! 60-70 senelik evlerde çizik bile yok
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor
EYT düzenlemesi yürürlükte, başvurular başlıyor!
Şubat 2023 enflasyonu açıklandı.. İşte TÜFE ve ÜFE rakamları