Erdoğan açıkladı: 1 yıl içinde TOKİ olarak konutların inşasını gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerinde sayısının 16 bin 170'e yükseldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Osmaniye'de incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Erdoğan, kameralar karşısına geçerek açıklamalar yaptı.



Depremde hayatını kaybeden ve yaralananların sayısını açıklayan Erdoğan, "Asrın felaketi diyebileceğimiz bu depremler, 10 büyük ilimizde çok büyük yıkımlara sebep olmuştur. Osmaniye'miz de depremin vurduğu şehirlerden biridir. Dünden beri ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde yaşanan yıkımı yerinde gördüm. Şu an itibarıyla depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 16 bin 170'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 64 bin 194'e ulaştı. Yıkılan bina sayısı da 6 bin 444. Osmaniye'de ise 326 bina yıkılmış, 877 vatandaşımız vefat etmiş, 2 bin 220 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaşadığımız felaketin derinden etkilediği on şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrar ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



Devletin tüm kurumları ile sahada olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Milletimiz devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler, imkanı olan herkes arama kurtarma yardım çalışmalarına destek veriyor. Maruz kaldığımız felaketin çapı ve etkisi bu derece büyük olunca ister istemez bazı gecikmeler, eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşımız devletin tüm imkanları ile deprem bölgesinde olduğunu biliyor. Doğrudan ve dolaylı katkılarıyla sayıları yüz binlerle ifade edilebilecek kişi yardım çalışmaları ile ilgili süreçlerde görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından gereken her türlü ekip ve araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir. Afet bölgesi ilanından, şu anda parlamentomuzda olağanüstü hal kararına kadar tüm adımları attık. Öyle zannediyorum ki bir saat içerisinde de parlamento kararını verecektir" şeklinde konuştu.



Enkazın kaldırılmasının ardından şehirlerin yeniden inşa çalışmalarının hızla başlayacağını belirten Erdoğan, "Van'da bunu gerçekleştirdik. Malatya'da, Elazığ'da bunu gerçekleştirdik. İzmir, Düzce depremlerinde bunları gerçekleştirdik. Antalya ve Muğla yangınlarında yine bunları süratle gerçekleştirdik. Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun sel afetlerinde bu iktidar bunları gerçekleştirmiştir. Şimdi milletime sesleniyorum inşallah bir yıl içinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Bu geçiş sürecinde de 10'ar bin lira depremzedelere destek veriyoruz. Bunların tespitleri yapılıyor. En önemli adımlardan bir tanesi de talep edenlere Antalya'da, Alanya'da otellerde misafir etme imkanımız mevcuttur. THY uçakları ile buralara seferleri düzenlenecek" diye konuştu.