Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasakları geri geldi

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs ile mücadelede alınan ek tedbirleri açıkladı.



İŞYE YENİ KORONAVİRÜS YASAKLARI

- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

- Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

- Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

- Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.

- Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

- Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Kapalı Maraş'ın sahil kullanımına açılmasını biz de destekliyoruz. Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program, bölgenin bundan sonra hızla canlanmasını sağlayacak adımlar konusundaki kararlılığımızın ifadesidir. Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum.

Rum-Yunan ikilisinin uzlaşmaz tutumu sebebiyle yeniden konuşulması anlamsız konuları bırakıp yeni gelecek inşası için kolları sıvıyoruz.

İZMİR'DEKİ 6,6'LIK DEPREM

Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'Nerede bu devlet?' sesleri yükselmiyor. İzmir depremi doğal afetler gerçeğini bizlere bir kez daha hatırlattı. Depremin 24'üncü saatinde 500 personel hasar tespit çalışmaları için sahaya indi. Devlet İzmir'e ve İzmirlilere sahip çıktı.

Bin 750 konutu kendi yerinde yeniden inşa edeceğiz. Ayrıca belirlenen rezerv alanlarda 3 binin üzerinde konut inşa ederek dağıtacağız. Türkiye genelinde depreme dayanıksız binaların dönüştürülmesi çalışmalarını hızlandırıyoruz.

EKONOMİ VE HUKUKTA REFORM HAZIRLIĞI

İnsan haklarına dayanan bir normlar inşaasını hedef aldık. Bu noktadan da çalışmaya devam edeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adaletin gereğidir. İş ve yaşamda her türlü ayrımcılığın kaldırmasını da adaletin temelidir. Hukukun üstünlüğünü güçlendirerek adımlar atmakta kararlıyız.

Geçmişte devlet içine çöreklenmiş olan vesayetin ve kullandığı araçların tüm izleri, gizli ajandalarıyla, paralel hatlarıyla, örgütsel aidiyetleriyle, ucu dışarılara kadar uzanan dayatmalarıyla artık tarih olmuştur.

SALGINDA EK TEDBİRLER

Yürütülen aşı çalışmalarında ümit verici gelişmeler yaşanıyor ancak tehdit devam ediyor. Sonbahar ile birlikte ağır bir tablo ile karşı karşıyayız.

İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerimizdeki hasta ve ölüm oranları bize daha çok dikkatli olmamızı söylüyor. Salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak başarmak zorundayız.

Şayet salgında istenen düzeye gelinmezse hepimiz için can atıcı tedbirler gelebilir.

Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Eğitim online olarak yıl sonuna kadar devam edecek.

Restoran, berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ve 20,00 arasında olacak.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.

Restoranlar sadece paket servis yapacak.