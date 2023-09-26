Erdoğan açıkladı: Vergisiz telefon ve bilgisayar için detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca gencin beklediği vergsiz telefon ve bilgisayar için detayları açıkladıç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;



Ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Dış politika kulvarında yoğun bir programımız vardı.

3 yılın sonunca 1,3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğü ve 15 bin dolar kişi başı geliri yakalayacağız. Türkiye Yüzyılı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 85 mliyonun tamamını milli hedefidir.

Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini OVP'ye destek olmaya davet ediyorum. Hem depremin yaralarını saracak hem de Türkiye'yi hedefleri ile buluşturacağız.

Bu sene Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılarak Türkiye'nin yaptığı katkılara dikkat çektik. G20'de aktif yol oynamaya devam edeceğiz.

Cumhur İttifakı olarak yeni yasama döneminde sivil anayasa için çalışmalarımızı hızlandıracağız.

ÖĞRENCİLERE CEP TELEFONU DESTEĞİ

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9.500'ü geçmeyen teknolojik cihazlar için 5.500 TL'lik destek vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.

18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ

Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız.

18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler.

Türkiye'ye dost olan kazanır, husumet besleyen kaybeder. Biz dostlarımızın sayısını çoğaltmanın yoluna bakıyoruz.

"NAHÇIVAN BİZLER İÇİN AYRI BİR STRATEJİK ÖNEME SAHİPTİR"

Dün Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in 'Türk Kapısı' olarak nitelendirdiği Nahçıvan'daki kardeşlerimizle kucaklaştık. Nahçıvan jeopolitik konumu itibariyle bizler için ayrı bir stratejik öneme sahiptir. 2020 yılındaki Bakü ziyaretimizde sözünü verdiğimiz 80 bin 150 metrelik Iğdır-Nahıçıvan doğalgaz boru hattının temelini attık. Projeyle Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamı karşılanacaktır. Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik Azerbaycan ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarasından hepimiz gurur duyduk. Muzaffer Azerbaycan ordusunu buradan bir kez daha tebrik ediyorum.

ZENGEZUR KORİDORU MESAJI

30 yıl boyunca yaşadıkları acı, zulüm ve katliama rağmen Azerbaycanlı kardeşlerimizin Karabağ'daki Ermenilere sergilediği tavır her türlü takdirin üzerindedir. Yıllardır bölgedeki çözümsüzlükten beslenen kimi devletlerin iddiaların tamamı safsata ve iftiradan ibarettir. Ermenistan'ın dışarıdan ve diasporadan gelen bu tür kışkırtmalara prim vermemesini diliyoruz. İnşallah Zengezur koridorunu en kısa sürede hayata geçirerek dost ve kardeş Azerbaycan'la demiryolu ve karayolu irtibatımızı kesintisiz hale getireceğiz. Bölgemizi inşallah barış ve refah havzasına çevirmeyi istiyoruz.

"DEVASA ULAŞTIRMA YATIRIMLARINA YENİLERİNİ EKLEYECEĞİZ"

Bugün Ulaştırma Bakanımız gerek Zengezur koridoru gerek Irak ve Körfez ülkeleri ile birlikte hayata geçireceğimiz kalkınma yoluyla ilgili kapsamlı sunum yaptı. Muhalefetin engelleme çabalarına rağmen son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız devasa ulaştırma yatırımlarına yenilerini ekleyeceğiz. Sürdürülebilir kalkınma tüm programlarımızın esasını oluşturmuştur. Güven ve istikrar ikliminde ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliklerini gidermekle kalmadık, Türkiye Yüzyılı ufkunu aydınlatmayı başardık.