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Erdoğan afişini yakan kişi gözaltına alındı

Erdoğan afişini yakan kişi gözaltına alındı
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Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu afişleri yakan şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda bugün saat 05.00 sıralarında üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının bulunduğu afişler, bir kişi tarafından ateşe verildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer afişlere sıçramadan söndürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, afişleri yakan 20’li yaşlardaki şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü.

Emniyetteki ifadesinin ardından şüpheli, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin herhangi bir partiye üyeliğinin olmadığı bildirildi. 

DHA

Etiketler recep tayyip erdoğan afiş gözaltı
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