Erdoğan Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.