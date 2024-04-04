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Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yıl dönümünde kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 27'nci yılında MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölümünün 27'nci yılında Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Mezar başında dua eden Erdoğan, daha sonra Türkeş'in kabrine, kırmızı beyaz karanfiller bıraktı ve bakır ibrikle su döktü. Ziyarette Erdoğan'ın Türkeş'in mezarını ziyaretinde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Alparslan Türkeş'in oğlu ve AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Etiketler Erdoğan türkeş mezar ziyaret
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