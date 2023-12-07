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Erdoğan Atina Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

Erdoğan Atina Büyükelçiliği’ni ziyaret etti
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’ne de ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Yunanistan ziyareti kapsamında Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Erdoğan, büyükelçilikte Dr. Sadık Ahmet’in ailesi ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti.

ATİNA TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti kapsamında temaslarına devam ediyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile yaptığı görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

ERDOĞAN'I KARŞILAYANLAR ARASINDA HALİL ERGİN ATAMAN DA VARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı büyükelçilik önünde karşılayanlar arasında basketbol antrenörü ve eski basketbolcu Halil Ergin Ataman da vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina Büyükelçiliği’nde Dr. Sadık Ahmet’in ailesi ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti. Yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında İskeçe ve Gümülcine seçilmiş müftülerinin yer aldığı yetkililer tarafından havalimanına uğurlandı.

Etiketler erdoğan atina ziyaret
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