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Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek

Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir takım ziyaretler gerçekleştirmek için özel uçak ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye gitti.

Etiketler erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaret
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