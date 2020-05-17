Erdoğan CHP'yi yine terörle ilişkilendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni’ne video konferansla katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında ‘terörle mücadeleden’ söz eden Erdoğan, PKK ve FETÖ’nün isimlerini sayarak, “Sınırlarımız içinde ve dışında tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. Devletin askerine, polisine, vatandaşlarına hizmet için çalışan görevlilerine saldıranlar bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir” dedi.

ANA MUHALEFETİ TERÖR ÖRGÜTÜYLE KIYASLADI

Van’daki saldırıda HDP’nin ‘işin içinde olduğunu’ ileri süren Erdoğan, Adana’daki saldırıyı da ‘CHP’lilerin gerçekleştirdiğini’ söyleyerek, “PKK’nın Van’da uzun namlulu silahlarıyla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP’liler Adana’da yumrukla yapmıştır. Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan bu iki kirli yapının bir süredir gizli saklı yürüttükleri gizli ittifakı sahada ileri aşamaya taşıdıkları görülüyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

GÖREVDEN ALDIĞI BAKANA TEŞEKKÜR

“Köprünün inşasındaki önemli bir aşama geride bırakılıyor. Projenin en başından bugünkü seviyesine kadar emeği geçen bakanlar, firmalar ve işçilere teşekkür ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım, Cahit Turan ve Ahmet Arslan beyi kutluyorum.”

“Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçekleştirmek bize nasip oldu. Köprünün 2023 orta açıklığı bizimde 2023 hedeflerimizin göstergesidir. 1915 Çanakkale zaferimizin sembolü olarak boğazı süsleyecektir.”

YİNE CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

“Biz bunları yaparken CHP'nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi. Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar. Ülkemizi şehir hastaneleri ile doldurmayı sürdürüyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci kısmını Japonya Başbakanı ile açarak birlikte hizmete sunacağız.”

HDP’YE ELEŞTİRİ

“İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen vatandaşlarımıza hizmet için oluşturduğu Vefa Hizmet Destek Grupları'na yapılan saldırılar da aynı alçak zihniyetin ürünüdür. Önce Van’ın Özalp ilçesinde PKK’nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP’lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı. Yardım götüren VEFA Sosyal Destek Grubu aracına PKK’lı teröristler ateş açtı.”

