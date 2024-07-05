Erdoğan – Esad görüşmesi için tarih verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Esad ile yeniden ailecek görüşebiliriz" açıklamasının ardından AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen gazete Erdoğan – Esad görüşmesi için tarih verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı "Esad ile yine ailecek görüşebiliriz" açıklamasının ardından kritik görüşmenin tarihi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Erdoğan yaptığı açıklamada “Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, geçmişte Esad ile ailece görüştüklerini anımsatarak “Biz Suriye ile ilişkilerimizi geçmişte çok çok canlı tuttuysak, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed’le biz görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur” şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan’ın açıklamaları ve Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında gerçekleşen temaslar sonrası kulislerden yeni bilgiler sızdı.

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen’in haberine göre, Erdoğan ve Esad’ın yapması beklenen görüşme için tarih ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre görüşmenin eylül ayına kadar yapılması ön görülüyor. Ancak görüşmenin nerede yapılacağı netlik kazanmazken 3 ülke öne çıkıyor. Erdoğan ile Esad arasındaki görüşmenin Rusya, Irak ya da bir başka Körfez ülkesinde yapılması bekleniyor. Kulislerden yansıyan bilgilere göre Esad tarafı görüşmenin Irak’ta yapılmasına göre hazırlıklarını yapıyor.

Görüşmenin hangi ülkede olacağı, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyareti sonrası netlik kazanacak.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin yeniden kurulmaması için herhangi bir sebep olmadığını belirterek, "Yani biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin lideri Beşşar Esad'ın "Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu" söylediğini aktaran bir gazetecinin, "Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulur mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz Suriye'yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok."

Türkiye Gazetesi