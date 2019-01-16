Emeklilikte yaşa takılanlar yine hüsrana uğradı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi için hazırladığı kanun teklifinin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını istedi. Ancak CHP, İYİ Parti ve HDP’nin desteğine rağmen AK Parti karşı çıktı, MHP ise çekimser kalınca öneri reddedildi.

Görüşmeler sırasında dikkat çeken konuşmalar yapıldı. O konuşmalardan birine Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş imza attı.

“TAYYİP ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLDUYSA HERKES O YAŞTA EMEKLİ OLSUN”

Baş, emeklilik konusundaki önerisini şöyle dile getirdi:

“Değerli arkadaşlar ben 6 aydır bu parlamentoda çalışıyorum. Maalesef tüm engelleme girişimlerime karşı defalarca kez patronların para babalarının istediği yasalar bu parlamentodan çıktı. Maalesef tüm engelleme çabalarımıza rağmen Saray'ın ihtiyaçlarını gören her yasa büyük bir hızla bu parlamentodan çıktı.

Ben, Niğde milletvekilimizin verdiği bu önergenin parlamentoda bulunan tüm arkadaşlarımız için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Tüm arkadaşlarımız yıllarca bu ülke için emeğiyle alın teriyle çalışan her türlü vatandaşlık sorumluluğunu yerine getiren ve sadece alın terinin emeğinin karşılığını hakkını isteyen insanlarımızın bu talebini karşılaması gerektiğini düşünüyorum.”

Mevcut yürürlükteki yasa bir emeklilik yasası değildir. Bu yasa insanlara emekli olmadan, ölün, mezarda emekli olun yasasıdır. Ne mutlu bize ki bundan bu ülke insanlarını kurtarma şansımız vardır. Gelin bu yasaya evet diyin, Tayyip Erdoğan kaç yaşında emekli olduysa herkes o yaşta emekli olsun."