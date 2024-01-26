Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ile Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.

STOLTENBERG, TÜRKİYE'NİN İSVEÇ'E ONAYINDAN MEMNUN

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, X sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladığımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Stoltenberg, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin giderildiğini, İsveç'in müttefikliği ile İsveç, Türkiye ve NATO'nun daha da güçleneceğini belirtti.