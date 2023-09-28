Erdoğan, Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile savunma sanayii alanında iş birlikleri ele alındı.