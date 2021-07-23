Erdoğan sel bölgesinde: ''Ne olur 5-10 katlı binalar yapmayın''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selin vurduğu Rize’de açıklamalarda bulundu. Selden etkilenen 4 ilçede toplam 550 konut inşa edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ne olur bu yamaçlarda 5-10 katlı binalar yapmayın'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Rize'de şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlar sonrası incelemelerde bulunmak üzere geldiği Güneysu ilçesinde, Merkez Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından, hayatını kaybeden bir vatandaş için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Erdoğan, daha sonra cami çevresindeki vatandaşlarla bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sevgili hemşehrilerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyoruz. Sözlerimin hemen başında Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Tabi hem Rizeli hem Artvinli kardeşlerimiz, hem de bizler afetler nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz.

Güneysu'da 210 kilogram yağışın düştüğü bu afet su baskınlarına ve heyelana sebep oldu. Sele kapılan 8 vatandaşımız kaybolurken, 5 vatandaşımız da yaralandı. Kaybolan kardeşlerimizden 6'sının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Arhavi'deki afette herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlere, tüm Rizeli hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Gerek bakanlarım gerek milletvekili arkadaşlarım hemen bölgeye geldiler.

Şu ana kadar ilimizde 328'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 2 bin 860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup iletişimde herhangi bir sıkıntı yoktur. İçme suyu hatlarında ve depolarında da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor.

"3 MİLYON LİRALIK KAYNAK VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIRILMIŞTIR"

Gerek AFAD gerekse sosyal yardımlaşma vakfımız vasıtasıyla kira, taşınma ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili gereken tardımlar yapılmaya başlanmıştır. 18 milyon TL'lik kaynaktan 3 milyon liralık kaynak vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. 119 köyde binaların hasar tespitleri 2 gün içinde tamamlanmıştır.

"TOPLAM 550 KONUT İNŞA EDECEĞİZ"

Rize'de dere güzergahlarında yapılan çalışmalarda 665 yapı tespit edildi. Bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken, diğer taraftan projelerimizi devreye alıyoruz. Selden en çok etkilenen 4 ilçede projelerimizi başlattık. Konutlarımızı inşa edeceğiz. Toplam 550 konut inşa edeceğiz. Köylerimizde altında ahırı olan 50 adet köy evi yapacağız. 5 adet çay evi yapma kararı aldık. 1 sene içinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız.

Selden etkilenen Rizeli Artvinli kardeşlerimiz müsterih olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla kendilerinin yanındadır. Selden zarar gören tüm ilçe ve köylerimizi eskisinden daha güzel, güvenli ve konforlu bir şekilde imar edeceğiz.

Allah dünyayı bir mizan yani ölçü ve denge üzerine yaratmıştır. Bu dengenin kaybolması üzerine felaketler kaçınılmaz olur. Denge bozulunca yağmur bir afete dönüşür. Küresel ısınmayla beraber dünyadaki bu ilahi dengenin bozulmaya başladığına şahit oluyoruz. Pek çok alanda bu bozulmanın etkilerini biz de hissediyoruz. Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da son zamanlarda neler olduğunu herhalde televizyondan izliyorsunuz. Bizden önce belki de yüzyıllar içinde yaşanabilecek değişimleri şimdi tecrübe ediyoruz. Bu tür durumlarda insan bilerek ya da bilmeyerek çoğu zaman kendi felaketini kendi elleriyle hazırlıyor.

İnsan tedbirlerle beraber tahribatı da büyüttüğü için tabiat karşısında giderek güçsüz hale geliyor. Öncelikle diğer varlıkların da bizim gibi dünyada hakkı olduğunu kabul etmeliyiz. Allah'ın bize verdiği nimetlerden en güzel şekilde istifade etmeye çalışırken aynı zaman ona zarar vermemenin yollarını aramalıyız. Biz dünyanın en güzel şehirlerini inşa etmiş bir milletiz. Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum.

"NE OLUR 5-10 KATLI BİNALAR YAPMAYIN"

Ne olur bu yamaçlarda 5-10 katlı binalar yapmayın. Yaylarımızın, dere yataklarımızın, nehirlerimizin çarpık yapılan tarafından istila edilmesine göz yummadık. Bugün vicdan ve izan sahibi herkes, Türkiye'nin şehirleşmede elde ettiği başarıları takdir ediyor. Ülkemizin neresinde yaşanırsa yaşansın vatandaşımız artık devletini hemen yanında buluyor.

Bir evladınız olarak sizlerden devletimizin burada yürüteceği çalışmalara destek vermenizi bekliyorum. Siz bu projelere sahip çıkarsanız, bir daha benzer acılar yaşama ihtimalimiz de azalacaktır. Rize'nin ve Güneysu'nun her konuda olduğu gibi burada da örnek bir tavır sergileyeceğine inanıyorum.