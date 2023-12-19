  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan, Şeyh Meşal ile görüştü

Erdoğan, Şeyh Meşal ile görüştü

Erdoğan, Şeyh Meşal ile görüştü
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf’ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziye dileklerini yeni emir Şeyh Meşal’e iletti. Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal’e yeni görevinde de başarılar diledi.

Etiketler erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeyh Meşal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
6,2'lik depremde ölü sayısı artıyor; bölgeden ilk görüntüler geldi 6,2'lik depremde ölü sayısı artıyor; bölgeden ilk görüntüler geldi O Türkiye'nin yaşayan kaybı: 75 yıldır kendisini arıyor! O Türkiye'nin yaşayan kaybı: 75 yıldır kendisini arıyor! AK Parti'de İBB adaylığı için öne çıkan isim belli oldu AK Parti'de İBB adaylığı için öne çıkan isim belli oldu Polisin durdurduğu ambulans uyuşturucu kargosu çıktı Polisin durdurduğu ambulans uyuşturucu kargosu çıktı Yaralı yatağında 21 gün istismara uğramıştı; yaşadığı kabusu kendisi anlattı Yaralı yatağında 21 gün istismara uğramıştı; yaşadığı kabusu kendisi anlattı Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 bin 158 personel alımı yapacak Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 bin 158 personel alımı yapacak Bir dev zam daha geliyor! Dolaplarınızı doldurun Bir dev zam daha geliyor! Dolaplarınızı doldurun Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altın zirvede Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altın zirvede Sıfır otomobilde yıl sonu indirimleri: Liste fiyatının altına düştü Sıfır otomobilde yıl sonu indirimleri: Liste fiyatının altına düştü Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza