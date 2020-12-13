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  3. 13 Aralık 2020 16:43

Erdoğan'a 14 günlük kapatma çağrısı! ''Yoksa ölümlerden sorumlu tutulacaksınız''

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, koronavirüs salgınına karşı 14 günlük kapatmanın kaçınılmaz olduğunu belirterek, iktidarın yaşanacak ölümlerden hukuksal olarak sorumlu tutulacağını söyledi.

Erdoğan'a 14 günlük kapatma çağrısı! ''Yoksa ölümlerden sorumlu tutulacaksınız''
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Koronavirüs salgınında resmi rakamlara göre günlük ortalama 30 bin yeni vaka ve 200'ün üzerinde ölüm yaşanmasına rağmen iktidarın gereken tedbirleri almaması üzerine halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, 14 gün tam kapatmanın kaçınılmaz ve yaşam hakkına saygı gereği olduğuna vurgu yapan Saltık, "AKP = Erdoğan’ı bir kez daha bu elzem kararı hemen yarın almaya çağırıyor, Aksi takdirde önlenebilecek tüm ölümlerden hukuksal olarak sorumlu tutulacağını tarihe not düşüyoruz." ifadelerini kullandı.

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