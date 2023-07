Erdoğan'dan Filistin mesajı: İki devletli çözüm şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin ile ilgili "Bölgede adil ve kalıcı barışın tek yolu iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir. BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının bölgemizin barış ve istikrarı için şart olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizdeki son seçim sürecinde Filistin halkının tüm kesimlerinin desteğini, duasını yanımızda hissettik. 28 Mayıs gecesi Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yaşanan coşkuya, Kudüs, Ramallah, Gazze'de şahit olduk. Aziz kardeşim Abbas'ın şahsında tüm Filistin halkına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

İslam dünyasının farklı köşelerindeki yüz milyonlarca kardeşimizin de güvenini inşallah boşa çıkarmayacağız. Bugünkü görüşmelerimizde Filistin'deki gelişmeleri ayrıntılı ele aldık.

"YERLEŞİMCİ ŞİDDETİNDEN ENDİŞELİYİZ"

İlişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları, ikili görüşmemizde, heyetler arası görüşmelerde değerlendirme imkanımız oldu. Filistin halkının mevcut koşularının iyileştirilmesine desteğimizi teyit ettik. Filistin meselesinin uzun süredir uluslararası toplumda hak ettiği ilgiyi toplayamadığı, toplamadığı bir vakadır. BM başta olmak üzere uluslararası camianın Filistin'e angaje olması mühimdir. Türkiye halkı olarak Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Filistin'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Can kaybı, yıkım, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinden, yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART"

Bölgede adil ve kalıcı barışın tek yolu iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir. Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Filistinli kardeşlerimizin birliği ve uzlaşısı bu süreçteki temel unsurlardan biridir. Her türlü desteğe açık olduğumu değerli kardeşimle paylaştım.

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULMASI BÖLGEMİZİN BARIŞI VE İSTİKRARI İÇİN ŞART"

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na katkılarımız devam edecek. Görüşmelerimizde ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Filistin davasını en güçlü savunmaya her türlü gayreti tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının bölgemizin barış ve istikrarı için şart olduğunu ifade etmek istiyorum.

Buradan tüm Filistin halkına, Ramallah'ta meydana adımın verilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum. Hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Şükran.

Filistin lideri Abbas'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

Bismillahirrahmanirrahım. Çok değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burada sizinle bir arada olmuş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederken davetinize teşekkür ederim. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında ilişkileri güçlendiren bu tür birlikteliği önemsemekteyiz.

Türkiye'nin Filistin halkına vermiş olduğu destek, halkın özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanması yönündeki desteklerini önemsiyoruz. Türkiye'nin de her daim gelişim ve katılım kaydetmesini arzu etmekteyim. Son dönemde gerçekleşen seçimlerde başarınızdan dolayı sizleri kutlarım. Körfez ülkesine yapmış olduğunuz başarılı ziyaret aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası arenadaki gücünü ortaya koymaktadır. Yüksek kaliteli teknolojik aracınızı üretmiş olmanızı da tebrik ediyorum.

"İLİŞKİLERİMİ HER ZAMAN GELİŞME İÇERİSİNDE"

İlişkilerimiz her daim gelişme kaydetmektedir. İki ülke arasındaki bakanlar düzeyindeki toplantıların devam etmesi, Filistin Yatırım Fonu ve Türkiye'deki girişimcilerden mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. İsrail hükümeti aşırı sağcı ve radikal tutumuyla barışçıl çalışmaları baltalamaktadır. Irkçı ve sömürgeye dayalı yaklaşımıyla sürece zarar verdiği gibi şimdiye kadar vermiş olduğu sözleri de yerine getirmemiştir.

"BM TARAFINDAN ALINAN YAKLAŞIK 1000 KARARDAN MAALESEF HİÇBİRİSİ UYGULAMAYA GEÇMEMİŞTİR"

İsrail işgali daha da güçlendirmek adına birçok girişimlere devam etmektedir. Filistinliler olarak da haklı, meşru haklarımızı koruyabilmek için gerekli çabalarımızı yapmaktayız. Uluslararası toplumun bu konuda aciz kaldığı, Filistin halkına karşı işlenen suçlara karşı kayıtsız kaldığını görmekteyiz. BM tarafından alınan yaklaşık 1000 karardan maalesef hiçbirisi uygulamaya geçmemiştir. Türkiye her daim Filistin'in uluslararası arenada haklarını savunmaktadır. BM'de de yine aynı şekilde tam üyelik elde etmesi de önemlidir. BM Genel Kurulu Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'den görüş istemiştir, Türkiye ilgili mahkemeye görüş sunarak beyan etmiştir.

"TÜRKİYE'YE HER DAİM ATILIM, İLERLEME VE GELİŞİM TEMENNİLERİMİ ARZ EDERİM"

Kahire'de tekrardan uzlaşıyı yerine getirmek için girişimde bulunmaktayız. Amacımız Filistin halkı ve topraklarını tehdit eden her türlü problemin ortadan kaldırılması olmasıdır. Sizlere, Türkiye devletine, çok kıymetli Türk halkına, Filistin davasının yanında yer almasından dolayı teşekkürlerimizi ifade ederiz. Türkiye'ye her daim atılım, ilerleme ve gelişim temennilerimi arz ederim. Sizin şimdiye kadar göstermiş olduğunuz ilkesel tutum ve desteğinizden dolayı Ramallah'taki en büyük meydana Recep Tayyip Erdoğan Meydanı verilmesi kararı alınmıştır. Bu kararı zatı devletlerine arz etmek isterim."