Erdoğan'dan heyecanlandıran doğal gaz açıklaması: İnşallah müjdeyi vereceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidarının 19. yılı vesilesiyle paylaştığı videoda doğal gaz ile ilgili "İnşallah müjdeyi vereceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyükelçileri kabulünün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ASLA FİRE VERMEDİK"

AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıldönümüne ilişkin konuşan Erdoğan, "19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu. Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik." diye konuştu.

"BİRAZ SABIR"

Karadeniz'de bulunan doğal gazla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek. Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz'de doğalgazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır." ifadelerini kullandı.