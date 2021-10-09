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Erdoğan'dan Mete Gazoz'a başsağlığı telefonu

Erdoğan'dan Mete Gazoz'a başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u arayarak, anneannesi Zarife Tahmaz'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede; merhume Zarife Tahmaz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

GAZOZ'UN ANNEANNESİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde önceki gün R.K. (43) idaresindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç, Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a çarpmış, Tahmaz kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Tahmaz'ın cenazesi, Mahmudiye Köyü Mezarlığı'nda dün toprağa verilmişti.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan mete gazoz
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