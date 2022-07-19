Erdoğan'ı karşılama töreninde dikkat çeken müzik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran’ın başkenti Tahran’a ziyareti sırasında karşılama töreninde çalan müzik dikkat çekti.

Dünyanın gözü bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bir araya geldiği İran'ın başkenti Tahran'da. Üç lider bugün Reisi'nin ev sahipliğinde, Astana formatında düzenlenen Yedinci Üçlü Zirve'ye katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Kabine toplantısının ardından Tahran'a hareket etti. Erdoğan burada Sadabad Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.

RESMİ TÖRENDE 'ÇAĞRI'NIN MÜZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan'ı karşılamak üzere düzenlenen resmi törende eşlik eden müzik dikkat çekti. Törende İslam'ın doğuşunu ve Hz. Muhammed'in yaşamını konu alan 'Çağrı' filminin müziği çalındı.

İran, bazı İslam ülkelerinden gelen liderleri karşılarken "Çağrı Filmi" müziğini kullanıyor.

ERDOĞAN’IN İRAN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran temasları çerçevesinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek. Erdoğan daha sonra Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı’na ve İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve’ye katılacak. Astana formatındaki zirvede, Suriye’deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor. Erdoğan ayrıca, Rus mevkidaşı Putin ile ikili görüşme de gerçekleştirecek.



Erdoğan’a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik ediyor.