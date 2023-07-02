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Erdoğan'ın basket oynadığı görüntülerle ilgili açıklama geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntülerin sahte olduğu iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ''Çektiğim görüntülerde 'fake' yok ama bu müzmin muhaliflerin kinlerinden 'deep' hasta oldukları kesin!'' diyerek iddiaları yalanladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı basketbol maçlarından derlenen görüntülerin birinin gündüz, diğerinin gece çekilmesi nedeniyle 'sahte' olduğu iddia edilmişti. Varank, yaptığı açıklama ile bu yöndeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

ERDOĞAN'IN ZİNDE OLMASI DİKKAT ÇEKTİ
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oynadıkları basketbol maçının görüntülerini "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntülerde Erdoğan'ın dinç ve zinde olması dikkatlerden kaçmadı.

SAHTE OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Ancak çok geçmeden sosyal medyada basketbol maçlarından derlenen görüntülerden birinin gündüz, diğerinin gece çekimi olması nedeniyle 'sahte' olduğunu öne sürüldü.

VARANK'TAN İDDİALARA YANIT
Bu yöndeki paylaşımlara yanıt veren Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Müzmin muhalifler, haftada iki gün yaptığımız maçlardan derlediğim reels videosuna komplo teorisi üretmek için bitap düşmüş. Çektiğim görüntülerde 'fake' yok ama bu müzmin muhaliflerin kinlerinden 'deep' hasta oldukları kesin!" ifadelerini kullandı.

Etiketler recep tayyip erdoğan basketbol deep fake
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