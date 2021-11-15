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Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çekmişlerdi! Yeni detaylar ortaya çıktı

Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çekmişlerdi! Yeni detaylar ortaya çıktı

Çamlıca Kulesi'nin restoran katından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddiasıyla tutuklanan İsrailli çiftin, çektikleri fotoğrafları mesajlaşma uygulamasındaki ''Aile'' adlı grupta paylaştıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; İsrailli Natali ve Mody O. çifti, geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Üsküdar’da faaliyet gösteren Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğraf ve videolarını çekip, kuleyle Erdoğan’ın konutu arasındaki mesafe bilgilerini başka kişilere ilettikleri iddiasıyla İstanbul Terörle Mücadele Şubesince gözaltına alınmış, failler ile birlikte İ.A. isimli bir Türk vatandaşı çıkarıldıkları mahkemece “siyasal ve askeri casusluk” suçlamasıyla tutuklanmışlardı.

"AİLE" İSİMLİ GRUBA AKTARMIŞLAR
İsrailli Natali O. ve Mody O.’nun, kulenin restoran bölümünden çektikleri fotoğrafları anlık mesajlaşma programı üzerinden "aile" diye adlandırdıkları bir gruba aktardıkları ortaya çıktı. Erdoğan’ın konutunun bulunduğu fotoğrafların söz konusu ülkedeki kişilere ne amaçla gönderildiği titizlikle incelenirken, kayıtların gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da mercek altına alındı. Erdoğan’ın konutu ile Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi arasındaki mesafenin yanısıra, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek yapısı olan kule hakkındaki teknik bilgilerin de söz konusu mesajlaşma grubuna aktarıldığı öğrenildi.

İSRAİL HÜKÜMETİ DEVREDE
Güvenlik birimlerine sorguda verdikleri ifadede mesleki bilgilerini ‘şoför’ olarak bildiren Mody ve Natali O. çiftinin tutuklanması, İsrail’de de geniş yankı buldu. Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun fotoğrafını çektikleri tespit edilen çiftin serbest bırakılması için devreye giren İsrail hükümeti, tutuklanan iki vatandaşının casus olduğuna yönelik iddiaları reddetti.

Tutuklanan İsrailli şüphelilerin, daha başka bir gizli bilgi ya da belgeye erişip erişmedikleri, yürütülen soruşturmanın sonunda ortaya çıkacak.

Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çeken çift tutuklanmıştı! İsrail'den ilk açıklamaErdoğan'ın evinin fotoğraflarını çeken çift tutuklanmıştı! İsrail'den ilk açıklamaDünya

 

İHA

Etiketler israil çamlıca kulesi üsküdar
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