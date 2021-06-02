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Erdoğan'ın katıldığı ''canlı'' yayınla ilgili olay olan iddia

Erdoğan'ın katıldığı ''canlı'' yayınla ilgili olay olan iddia

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam TRT ekranlarında katıldığı canlı yayında yayının canlı olmadığı ve banttan yayımlandığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.

TRT ekranlarında Gazetecilerin oturduğu pencereden içeri sızan ışığa dikkat çeken bir sosyal medya kullanıcısı "Erdoğan'ın soruları yanıtladığı yayın canlı değildi. Saat de zaten 9 olarak görünüyor." değelerlendirmesini yaptı.

Kullanıcının paylaşımı şöyle oldu:

"Bu bir canlı yayın değil aksine sabah saat 9'da çekilmiş uzun bir söyleşiden kayıt. pencerelerden giren ışık ve saat ise kanıtı

Gaf olursa sıkıntı olmasın diye mi yapılmış acaba, amaç ne?

#CumhurbaskanıTRTde"

trt 1 canlı yayın, recep tayyip erdoğan, camdan giren ışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru soran gazetecilerin arkasında bulunan pencerelerdeki ışık...

 

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Kameralar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gösterdiğinde, Erdoğan'ın arkasındaki saat...

 

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Etiketler trt 1 trt1 recep tayyip erdoğan canlı yayın
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