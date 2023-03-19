Erdoğan'ın konvoyu yine gündem oldu

Bugün Bandırma'da açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın sık sık tartışma konusu olan konvoyu sosyal medyada yine gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her dönem tartışma yaratan koruma araçları ve Cumhurbaşkanlığı konvoyu yeniden gündemde. Her yıl milyonlarca liranın harcandığı koruma ekibine yönelik Erdoğan’ın Bandırma ziyaretinde çekilen görüntüler söz konusu tartışmaları alevlendirdi. Cumhurbaşkanı Bandırma ziyaretinde uzun bir araç konvoyuyla gerçekleştirmesi vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı şovu tepki çektiPolitika