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Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı: Şehit ve yaralılar var

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Şırnak'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Seçim çalışmalarına Mardin'de devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum'' ifadelerini kulandı.

Etiketler recep tayyip erdoğan Şırnak  trafik kazası koruma
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