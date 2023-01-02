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Erdoğan'ın önündeki seçim anketi ortaya çıktı

Erdoğan'ın önündeki seçim anketi ortaya çıktı
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Türkiye 2023 seçimleri için geri sayıma başlarken, Optimar Araştırma'nın "Cumhurbaşkanlığı anketi" sonuçları açıklandı.

Araştırma şirketi OPTİMAR'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı son seçim anketinin sonuçları ortaya çıktı.

Şirket 5-14 Aralık arasında 2 bin 502 kişinin katılımı ile yılın son cumhurbaşkanlığı seçimi anketini yaptı. Seçmene "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 43,7 oyla zirvede yer aldı.

Erdoğan'ı 12,4 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu izlerken anket şu şekilde sonuçlandı:

Mansur Yavaş: 10,1
Ekrem İmamoğlu: 9,0
Selahattin Demirtaş: 6,8
Meral Akşener: 6,0
Abdullah Gül: 2,9
Devlet Bahçeli: 2,7
Binali Yıldırım: 1,0
Muharrem İnce: 1,0
Ali Babacan: 0,9
Diğer: 3,5

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