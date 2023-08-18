Erdoğan'ın sesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli için karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan F.E.H. (26), yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Fatih Emre H. savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İşlemleri tamamlanan H., cezaevine gönderildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Hakimlikte F.E.H.'nün kendisini cumhurbaşkanlığında çalışan bir kişi olarak tanıttığı insanları arayıp para istediği belirtildi. Uygulamalar aracılığıyla ile kendi konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesine döndürerek bu sesleri aradığı kişilere dinlettiğine de yer verilirken soruşturma kapsamında henüz mağdurların tespit edilememesi nedeni ile şüphelinin hangi miktarda maddi menfaat elde ettiğinin belirlenemediği kaydedildi.



H.'nin öte yandan internette kendisinin kiralamış olduğu günlük kiralık daireleri ilana koyduğunu burdan insanlardan kapora alarak dolandırdığını bu işten yaklaşık 600 bin TL kazandığını ifade ettiği öğrenildi. Hakkında birden fazla yakalama kararı bulunan F.E.H., ifadesinde suçlamaları kabul etti. Hakimlik F.E.H., çıkarıldığı mahkemenin ardından cezaevine gönderildi.

DHA