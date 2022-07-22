Ersan Şen canlı yayında ''kahretsin'' deyip açıkladı: Döviz kuru bombasını patlattı

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk canlı yayınında sinirden çılgına döndü. İktidarın ekonomi politikalarını sert bir dille eleştiren Şen, "Kahretsin! Bir defa da çıkın 'hata yaptım' deyin" diyerek tepki gösterdi.

Habertürk canlı yayınında Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in ekonomi, döviz kuru ve Kur Korumalı Mevduat sistemine ilişkin eleştirileri ile gündem oldu.

Şen, "Kahretsin! Bir defa da çıkın 'hata yaptım' deyin. Dövizin düşebileceğine Allah'ın bir kulu inanıyor mu? Delikanlıysan, kaldır kur korumalıyı da göreyim!" dedi.

Habertürk TV'de Serap Belet'in moderatörlüğü yaptığı Habertürk Gündem adlı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Ersan Şen, iktidarın Yap-işlet-devret modelinin tartışıldığı sırada ekonomi ve döviz kuru ile ilgili eleştirilerini dile getirdi. Ekonomiyi düzeltme politikalarını hatalı olduğunu ifade eden şen şunları söyledi:

"Düşünebiliyor musunuz. Akıl tutulması. Hâlâ bu sıralarda bile bu hatayı savunuyorlar. Sen 23 Eylül 2021 tarihinde göstere göstere doların yükselmesine ve enflasyonun ateşlenmesine sebebiyet veren hatayı yapacaksın, ondan sonra kur korumalı için ek bütçe oluşturup beşinci ayda bütçeyi bitirip bir şirketin müdürü olsan kovarlar insanı. Bütçe koyacaksın ve doğrudan dolaylı vergilerle milletten alacaksın. Kim ödeyecek. Ondan sonra çıkacaksın bunu savunacaksın.

Kahretsin! Bir defa da çıkın 'hata yaptım' deyin. Dövizin düşebileceğine Allah'ın bir kulu inanıyor mu? Delikanlıysan, kaldır kur korumalıyı da göreyim! "Enflasyon demeyin, hayat pahalılığı deyin, faiz de demeyin gelir elde etmek deyin" diyor. Neyin geliri pardon. Neyin gelir elde etmesi? Ben size bir kur korumalı hesaptan, normal mevduattan farklı rakamı söylesem kafayı yersiniz."

"PARAN YOK NEYİN SONUCUNU ALIYORSUN"

Serap Belet, araya girerek "Hükümet bunun sonucunu alacağız" diyor" dedi. Belet'e "Kardeşim nasıl sonucunu alırsın. Paran yok neyin sonucunu alıyorsun" karşılığını veren Ersan Şen'e konuklardan Kürşat Oğuz da "Mart'ta enflasyon düşecek" sözlerini hatırlattı. Araya giren gazeteci Faruk Aksoy "Ersan hocam enflasyon düşerse burada halay çekers ama söyleyeyim" sözlerine de Şen "Halay çekenleri gördük daha önce" cevabını verdi.

"SEÇİME YAKLAŞTIĞINDA HÜKÜMET DÖVİZİ SABİTLEYECEK"

"Öngörülerimiz tutuyor" diyen Şen, "Seçime yaklaştığında hükümet mecbur olacak dövizi sabitleyecek. İddia ediyorum çünkü tahammül edemez. Varını yoğunu, gerekirse kanun kitap çıkaracak sabitleyecek" ifadelerini kullandı.

"DELİKANLIYSAN KALDIR KUR KORUMALIYI DA GÖREYİM"

Bunun üzerine Şen, "Hiçbir şey düşmeyecek, öyle bir şey yok. Öyle sözle olsaydı veririsin talimatı Euro'yu doları düşürürsün" diyerek itirazlarını şöyle sıraladı:

"Bana bunun cevabını verecek birisi. Bir adam çıkacak diyecek ki "Kardeşim benim yaptığım doğrudur". Senin yaptığın hiç doğru değil. Çıkın söyleyin bunu niye söyleyemiyorsunuz. Niye kapalı kapılar ardında sessiz sedasız konuşuyorsunuz. Hataya itiraz edin kardeşim. Rasyonel gitmiyoruz görmüyor musunuz bunu. Şu gidişle bu ödemeler dengesi istatistiğiyle bu dövizi düşürebileceğini bir Allah'ın kulu inanıyor mu burada? Bir kulu varsa çıksın söylesin burada . Niye millet doları, Euro'yu tercih ediyor. Niye her sabah herkes ona bakıyor. Kaldır kur korumalıyı da göreyim bakayım. Hadi delikanlıysan kaldır. Haydi"